Viareggio Cup: a sorpresa il Torino non partecipa

Sorteggiati i tornei della 72esima edizione della Viareggio Cup, la prima per l'Under 18: non ci sono i granata

Torna il Torneo di Viareggio e lo fa senza il Torino. La 72esima edizione, la prima dopo due anni in cui il torneo non è stato organizzato a causa Covid, per la prima volta vedrà protagonista la categoria Under 18 e non la Primavera. In mattinata sono stati sorteggiati i gironi dell'edizione che prenderà il via mercoledì 16 marzo, 24 le squadre protagoniste. Tra queste a sorpresa non c'è il Torino. L'ultima partecipazione dei granata risale al 2019 e coincide con l'ultima edizione: il Toro si era fermato agli ottavi di finale contro la Fiorentina, in un torneo in cui si erano messi in luce i prestiti Musa Juwara (3 presenze e 3 gol) - attualmente al Bologna - e Luca Moro - ora al Catania. Il club granata inoltre è tra le squadre più vincenti del torneo con 6 vittorie all'attivo (l'ultima del 1998). Con la scelta di non partecipare (è la prima volta che ciò accade nell'era Cairo) il Torino rinuncia quindi a un torneo storico che, per quanto sia oggi meno prestigioso rispetto al passato, resta comunque una vetrina importante per il Settore giovanile.