Perinetti a TN: “Il Torino ha seguito Juric: mercato sensato e di prospettiva”

In esclusiva su Toro News l’analisi del mercato del Torino da parte di uno dei direttori sportivi più esperti del panorama italiano, Giorgio Perinetti

Andrea Calderoni

Il mercato di riparazione è andato agli archivi. Il Torino si è distinto per il proprio attivismo sia in entrata sia in uscita. Per analizzare le operazioni del direttore sportivo Davide Vagnati e del club granata, in esclusiva su Toro News interviene uno dei direttori sportivi più quotati a livello nazionale, ovvero Giorgio Perinetti, che in carriera è stato direttore sportivo di Roma, Napoli e più recentemente di Palermo, Venezia e Siena.

Buongiorno direttore, come giudica il mercato di riparazione del Torino?

“Il Torino ha condotto un mercato sensato perché ha seguito le istruzioni di Ivan Juric. Se si prende un tecnico come il croato, è giusto seguirlo e sostenerlo, anche in sede di mercato. Bisogna andare nella direzione di giocatori funzionali al suo modo di giocare. Il Torino ha preso giocatori adatti alle idee di Juric e sono anche giovani, importanti e di prospettiva. Il Torino sta facendo molto bene a livello di gioco e l’ha dimostrato fin qui. Può crescere ancora e questi acquisti vanno a supportare i principi di calcio di Juric”.

Partiamo da Pietro Pellegri: può essere il Torino la tappa del suo riscatto?

“Pellegri, non dimentichiamocelo, ha già raggiunto la Nazionale A del nostro paese. È stato un giocatore falcidiato da una sequela di infortuni che l’hanno frenato. Adesso sta bene e ritrova l’allenatore che l’ha lanciato ai tempi del Genoa. Per lui può essere una grande opportunità di rilancio. Ottimisticamente, il recupero di Pellegri gioverebbe a tutto il calcio azzurro che in prospettiva ha bisogno di nuovi giovani attaccanti”.

Continuiamo dal regista: Samuele Ricci. È complicato passare in corso d’opera da un contesto come quello dell’Empoli, conosciuto e familiare, a quello del Torino?

“Ricci lo ritengo a tutti gli effetti il colpo di mercato per eccellenza del Torino e del presidente Urbano Cairo. Si tratta di un giocatore giovane che sa però dettare i tempi del gioco con enorme disinvoltura e personalità. Ricci è un colpo in prospettiva veramente importante. A Empoli ha fatto bene, ma sono convinto che potrà continuare a fare bene anche al Torino. In Toscana ha sviluppato alcune idee di calcio, al Torino potrà ampliarle e affinarle”.

Concludiamo con Demba Seck: che giocatore è?

“Seck l’ho visto dal vivo un paio di volte, ma l’ho imparato a conoscere grazie ai racconti di Pep Clotet, suo ex allenatore alla Spal. Clotet ha idee di calcio non dissimili da quelle di Juric e predilige un calcio offensivo. Credo proprio che per questa ragione Seck abbia già dentro di sé alcune delle caratteristiche del calcio di Juric. Può essere un giocatore importante e pronto”.

Non solo acquisti, anche cessioni. Non sempre però si riesce a sfoltire quanto si vorrebbe, pensiamo ad Armando Izzo e Simone Zaza rimasti sotto la Mole.

“Izzo e Zaza hanno avuto diverse opportunità per cambiare casacca. Hanno preferito rimanere e aspetteranno l’estate per decidere dove accasarsi. Juric andrà avanti per la propria strada e loro dovranno adattarsi. Dovranno aspettare l’estate per ripartire”.

C’è stato anche un avvincente duello con la Juventus per Federico Gatti: era impossibile competere per il Torino?

“Sì, era impossibile. Per il fascino della società la Juventus parte sempre avvantaggiata. È chiaro che un giovane chiamato dalla Juventus resti lusingato e difficilmente potrà dire di no. L’opportunità Juventus mette in seconda linea anche chance di buon livello come quella che si era presentata a Gatti con il Torino. Avrebbe giocato magari di più e subito con i granata, ma non è facile dire di no quando si affaccia la vecchia signora, nemmeno se bisogna aspettare mezza stagione”.