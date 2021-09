Alessandria, Celesia aspetta l’esordio. Rauti prova a prendersi il Pescara

1 di 3

SERIE B

Torna come ogni venerdì l’appuntamento con la presentazione di Italia Granata per passare in rassegna gli impegni dei giocatori del Toro in prestito. Da Celesia a Vianni ma non solo: diversi giovani aspettano il momento dell’esordio con le nuove squadre.

CELESIA (Alessandria): Dopo la brillante vittoria in amichevole contro il Genoa, l’Alessandria ospiterà domani il Brescia capolista. I grigi di Longo saranno chiamati al riscatto dopo due sconfitte nelle prime due in campionato e giocheranno per la prima volta al Moccagatta. Verso la panchina Celesia.

SEGRE (Perugia): Potrebbe subito partire titolare Jacopo Segre, per il Perugia domani ci sarà la trasferta a Frosinone.

MILLICO (Cosenza): Da valutare invece un possibile impiego di Millico, che nelle ultime settimane non era al meglio per alcuni problemi muscolari. Per il Cosenza domenica ci sarà la gara contro il Vicenza.