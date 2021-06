I prestiti del Toro: Gemello grande protagonista, è pronto al salto di categoria

Ottima stagione al Renate, dove ha conquistato la maglia da titolare e non l'ha più lasciata. E' pronto per il salto di categoria

Luca Bonello

A campionati conclusi, è tempo di analizzare la stagione dei giocatori del Torino in prestito in giro per l'Italia e nel mondo. Un'analisi che potrebbe risultare utile anche in ottica futura, dato che molti dei calciatori di proprietà granata con ogni probabilità ritorneranno alla base e chissà che non possano ritagliarsi qualche spazio nel Toro che verrà. In questo articolo andiamo a vedere come si è comportato Luca Gemello nella sua esperienza al Renate.

STAGIONE - Ottima stagione per Gemello in Serie C con il Renate. Dopo le difficoltà della scorsa stagione alla Fermana, squadra in cui aveva chiuso da secondo portiere, in Brianza il classe 2000 ha riconquistato il posto da titolare lo ha mantenuto sino al termine del campionato, giocando, sempre per intero, tutte le partite (playoff inclusi), con una sola eccezione: la sfida con l'Olbia di inizio aprile, nella quale è stato rilegato in panchina a favore del secondo portiere Bagheria. In generale si può tranquillamente dire che Gemello abbia ripagato a pieno la fiducia dell'allenatore, dimostrandosi un portiere molto affidabile, reattivo tra i pali e un vero leader nel comandare la difesa. Ha dato sicuramente un grande contributo alla squadra, la quale è stata a lungo in testa alla classifica, ma poi, complice un calo ad inizio 2021 ha chiuso 3 in classifica e nella lotta playoff è infine uscita proprio ieri con il Padova.

FUTURO - Tra i vari prestiti granata, Luca Gemello è sicuramente il migliore dal punto di vista del rendimento. Il bilancio di fine stagione parla infatti di 16 porte inviolate in 42 presenze complessive, in cui il portiere ha subito 41 reti. Il prestito al Renate si è ormai concluso e per Gemello è ora di rientrare alla base, dove la dirigenza granata avrà sicuramente tempo per valutare il da farsi, tenendo presente il contratto in scadenza nel 2022. Il ragazzo è ancora giovane e per questa ragione con ogni probabilità sarà nuovamente girato in prestito, dato che le offerte di sicuro non mancheranno. Ma se c'è una cosa che questa stagione ha dimostrato è che a Luca Gemello la Serie C sta stretta: il salto di categoria è ampiamente alla portata.