Kone entra e trova l’assist nel recupero. Adopo, crescita costante a Viterbo

1 di 2

SERIE B

Turno infrasettimanale per Serie B e Serie C. Torna dunque l'appuntamento con Italia Granata per analizzare il rendimento dei giocatore del Toro in prestito nelle serie minori. Da segnalare soprattutto la crescita di Adopo, che di settimana in settimana si sta rivelando sempre più importante per il centrocampo della Viterbese.

KONE (Crotone): Pareggio pirotecnico nel derby tra Crotone e Cosenza, che metteva in palio punti fondamentali per la corsa salvezza. In campo dal 68' Ben Kone, che sugli sviluppi di calcio d'angolo trova l'assist per il pareggio in pieno recupero (VOTO: 6).

MILLICO (Cosenza): Nel derby calabrese giusto una manciata di minuti per Millico, in campo dal 78' quando ormai la squadra pensa solamente a difendersi. Alla seconda sulla panchina del Cosenza anche Bisoli ha optato per il 3-5-2, modulo che fatica a valorizzare l'attaccante scuola Toro (VOTO: NG).

SEGRE (Perugia): Il Perugia passa in rimonta sull'Alessandria (2-1). Turno di riposo per Segre, in campo solamente per i minuti di recupero (VOTO: NG)