Millico si sacrifica, Celesia in panca. Weekend non esaltante per i prestiti Toro

SERIE B

Torna l'appuntamento del lunedì con Italia Granata per il resoconto sugli impegni dei giocatori del Toro in prestito tra serie minori e campionati stranieri.

CELESIA (Alessandria): Solo panchina per Celesia, che non trova spazio in occasione della sconfitta per 2-0 contro la Ternana.

MILLICO (Cosenza): Venti minuti abbondanti per Vincenzo Millico, che entra nel finale del derby perso 1-0 contro la Reggina. Per il giocatore scuola Toro poche occasioni per pungere, ma tanto sacrificio in fase di non possesso che certifica ancora una volta come l'atteggiamento sia dei migliori (VOTO: 6).

SEGRE (Perugia): Pesante disfatta per il Perugia, che capitola 4-1 sul campo del Como. Come tutti i suoi compagni delude anche Segre: il centrocampo del Perugia perde tutti i duelli, lui è in ritardo in occasione del momentaneo 3-0 dei comaschi (VOTO: 5)