Millico, titolarità in vista e nuove chance. Serie C: Vianni sfida la Juve U23

Torna l'appuntamento del venerdì con Italia Granata per la presentazione degli impegni dei giocatori del Toro in prestito tra serie minori e campionati stranieri. Da segnalare la probabile titolarità di Vincenzo Millico, che potrebbe trovare molto più spazio con l'arrivo di Occhiuzzi sulla panchina del Cosenza.

CELESIA (Alessandria): Trasferta in Calabria per l'Alessandria, che domenica sera sarà ospite della Reggina. Verso la panchina Celesia, chiuso da Parodi sul centrosinistra della difesa di Longo.

MILLICO (Cosenza): C'è la trasferta a Pordenone per il Cosenza, in campo sabato pomeriggio. Il ritorno di Occhiuzzi in panchina dovrebbe aprire nuovi spazi per Millico: con il probabile passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1, l'attaccante scuola Toro dovrebbe trovare una maglia da titolare sulla trequarti.