Segre-gol e il Perugia sogna i playoff: stagione positiva, ora punta la Serie A

Il centrocampista ha dimostrato di saper fare la differenza in B, nel mirino c'è ora il salto di categoria per la prossima stagione

PLAYOFF DIFFICILI - "Sto vivendo una grande annata ma la stagione non è finita, penso al presente e ci sono tre finali. Il campionato è aperto e siamo lì: faremo di tutto per portare il Perugia in Serie A" ha raccontato Segre dopo la partita. L'attenzione è dunque rivolta al finale di campionato, nel tentativo di raggiungere una qualificazione ai playoff sicuramente difficile ma ancora possibile. In ogni caso si può già definire come decisamente positiva la stagione del centrocampista, che in estate aveva lasciato Torino per trasferirsi in prestito al Perugia.

IL FUTURO - Segre si è dimostrato un punto fermo del centrocampo degli umbri, che lo hanno sempre impiegato in tutte e 33 le gare in cui lo hanno avuto a disposizione. Il classe '97 ha dimostrato di essere un giocatore che in Serie B sa fare la differenza ed è legittimo che ora punti ad un salto di categoria, per provare a cimentarsi in Serie A dopo averla soltanto assaggiata per sei mesi con la maglia del Toro. Il futuro di Segre andrà dunque valutato con attenzione in estate: difficilmente il Perugia eserciterà il diritto di riscatto in caso di permanenza in B ed appare probabile un rientro in granata (con un contratto in scadenza a giugno 2023). Quel che avverrà nella prossima stagione è tutto da definire, intanto restano tre gare per inseguire il sogno playoff.