5 dicembre 1976: Juventus-Torino 0-2, il quarto derby di fila è record

Era il Toro con lo scudetto sul petto. Erano tempi diversi, tempi in cui la città di Torino vedeva affrontarsi a distanza due corazzate che stavano segnando il decennio dei '70 a colpi di gol, successi e scudetti. I granata vinsero quello del 1976, i bianconeri quello dell'anno successivo. Ma all'andata, il 5 dicembre 1976, fu una partita a senso unico.
Targata dalle reti di Graziani e Pulici, rappresenta un record per la sponda granata
E' stato il periodo d'oro dei derby per gli uomini di Radice, che vinsero, esattamente 39 anni fa, il loro quarto derby consecutivo. Un record mai più avvicinato, che superava anche le gesta del Grande Torino. Il successo, netto, porta l'immancabile firma dei gemelli del gol Pulici e Graziani; nel corso della partita, un brutto infortunio a Castellini, colpito al ginocchio dal bianconero Benetti dopo un un uscita bassa, scosse i granata, già padroni del match, che di lì in avanti avrebbero concesso solo briciole ai rivali, come spesso era accaduto nelle ultime stagioni. Il derby, in quegli anni, era a tinte esclusivamente granata.
