5 dicembre 1976: Juventus-Torino 0-2, il quarto derby di fila è record

Era il Toro con lo scudetto sul petto. Erano tempi diversi, tempi in cui la città di Torino vedeva affrontarsi a distanza due corazzate che stavano segnando il decennio dei '70 a colpi di gol, successi e scudetti. I granata vinsero quello del 1976, i bianconeri quello dell'anno successivo. Ma all'andata, il 5 dicembre 1976, fu una partita a senso unico.