A Camerano si è spento Ola, tifosissimo del Torino e con Belotti nel cuore

Floriano Macellari aveva 50 anni e si è spento dopo un arresto cardiaco

Aveva 50 anni Floriano Macellari, ma da tutti chiamato Ola. Viveva a Camerano, comune in provincia di Ancona, e si è spento nella notte tra il 26 e il 27 giugno nel suo bar (il bar Bosco) dopo un arresto cardiaco. È stato ritrovato soltanto al mattino e i soccorsi nonostante tutti gli sforzi non sono riusciti a rianimarlo.

Ola era un tifosissimo del Toro e nel paese la sua fede era conosciuta da tutti. Ogni volta che il Torino vinceva andava in piazza a sventolare la sua bandiera granata. Il lavoro lo costringeva a dover rimanere spesso a Camerano, ma quando gli era possibile spesso andava allo stadio con il Toro Club MCT The Van Marche . Una fede tramandata anche al figlio, Christian, di appena 10 anni. I due all'Olimpico erano facili da riconoscere: andavano con le creste da gallo finte in testa. Facile capire il motivo: il loro idolo è Belotti.

Ola era conosciuto in tutta la provincia. Non solo per la sua fede granata, ma anche per la persona che era. Disponibile, generoso e di una simpatia contagiosa, così lo ricordano i suoi compaesani. La camera ardente è stata proprio nel suo bar, davanti al quale è stata messa anche una sciarpa granata per ricordare la sua fede.