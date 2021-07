Alessandro Gazzi annuncia il ritiro dal calcio giocato

Arrivato all'età di 38 anni il centrocampista ex Torino ha deciso di dire addio al calcio giocato. Per lui possibile ruolo nella dirigenza dell'Alessandria

L'ex centrocampista del Torino Alessandro Gazzi ha deciso di dire addio al calcio giocato. Classe 1983, Gazzi chiude una carriera durata oltre 20 anni. Le ultime 4 stagioni della sua carriera le ha passate in Serie C vestendo la divisa dell'Alessandria, squadra con la quale ha festeggiato la promozione in Serie B nello scorso mese di giugno. Gazzi ha vestito la maglia del Torino per 4 stagioni dal 2012 al 2016 riuscendo a collezionare 2 gol in 90 presenze. Nel suo futuro però sembra esserci la possibilità di rivestire un ruolo nello staff tecnico dell'Alessandria in modo da non salutare del tutto il mondo del calcio.