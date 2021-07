È scomparso Giuliano Zoratti: fu il vice allenatore del Torino nel 1981/82

Scompare all'età di 73 anni un apprezzato allenatore che guidò come vice anche la squadra granata

Giuliano Zoratti, ex allenatore di Serie A, è scomparso all'età di 73 anni. Nella stagione 1981/1982 fu il vice allenatore del Torino. In quella stagione sedette sulla panchina granata Massimo Giacomini, tecnico che venne seguito da Zoratti per oltre un decennio. Il Torino sul proprio sito ufficiale ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia Zoratti per il loro lutto.