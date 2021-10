Filadelfia: imprenditore-tifoso si offre per restaurare un moncone storico

La Fiammengo Federico Srl è pronta ad occuparsi della messa in sicurezza di uno dei due pezzi di tribuna storica

Gianluca Sartori

Per mezzo della sua ditta si è offerto per mettere in sicurezza uno dei due monconi storici del Filadelfia, quello sul lato di via Filadelfia. È il gesto da cuore granata di Gianluca Vigna, uno dei due titolari della Fiammengo Federico srl, azienda torinese specializzata in coperture e ristrutturazioni civili e industriali che opera nel campo dell'edilizia generale. Troppo pericoloso non intervenire per sistemare subito i resti della tribuna del Fila che fu, due blocchi di cemento tanto affascinanti per il senso di storia e tradizione che emanano quanto fatiscenti per il rischio di crolli. “Sono tifoso granata e mi sono proposto per questa operazione già tempo fa – racconta Vigna a Toro News -. Grazie alla collaborazione del dottor Asvisio, presidente della Fondazione Filadelfia, nei prossimi giorni gli accordi dovrebbero essere definiti”.

INTERVENTI IMMEDIATI – Da sottolineare c’è il fatto che la Fiammengo Federico (non nuova a rifacimenti edilizi spontanei: in passato c’è stato un intervento anche a favore di Torino Musei) si accollerebbe le spese. “Parliamo di cifre non indifferenti e per questo al momento ci occuperemo di uno dei due monconi – dice Vigna -. Un gesto che mi ero ripromesso di fare da tempo. L’intervento consisterà nel restauro del moncone di via Filadelfia. La nostra intenzione è quella di mettere mano alla situazione appena possibile per scongiurare il rischio di crolli, facendo il minimo indispensabile nel minor tempo possibile. Per poi perfezionare il lavoro appena passeranno i mesi più freddi, nel 2022”.

SECONDO LOTTO – Il restauro dei monconi con al di sotto la costruzione di locali da utilizzare come sede della Fondazione Filadelfia o di club di tifosi è una delle attività facenti parte del secondo lotto, ma come noto non si è andati avanti nel completamento dell’impianto sin dal 2017, quando fu inaugurato il primo lotto, ossia il centro sportivo che è utilizzato in affitto dal Torino FC. “Il restauro dei monconi è la cosa a cui tengo di più come presidente di questa Fondazione – conferma Luca Asvisio -. Grazie all’aiuto della Fiammengo, sarà possibile destinare i fondi a nostra disposizione per altri fini”.