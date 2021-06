Filadelfia: Renato Zaccarelli è il nuovo presidente del Collegio dei Fondatori

Renato Zaccarelli è stato eletto presidente del Collegio dei Fondatori

Renato Zaccarelli torna ad occuparsi attivamente di cose granata. Non all’interno del Torino FC, ma nella Fondazione Filadelfia: è stato infatti eletto presidente del Collegio dei Fondatori, l’ente "supremo" della Fondazione, che coordina i lavori del braccio operativo che è il Consiglio d’Amministrazione. Per l’ex calciatore e allenatore del Torino sarà l’occasione di contribuire al processo che dovrebbe portare al completamento del Filadelfia: a quattro anni dall’inaugurazione, infatti, il secondo e il terzo lotto (restauro delle curve storiche, realizzazione di uffici, sala mensa e foresteria, nonché la costruzione del Museo del Grande Torino) sono rimasti sulla carta. "Accolgo questa nomina con molta voglia e molta coscienza – ha detto Zaccarelli a Tuttosport - . Nell’ultimo periodo non ho avuto modo di vivere da vicino il Filadelfia, quindi devo toccare con mano lo stato dell’arte prima di poter commentare la situazione. Con serietà e un passo dopo l’altro intendo contribuire ad apportare le migliorie e le implementazioni necessarie a completare l’impianto".