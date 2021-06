Frase razzista online: il Corinthians pronto a licenziare l’ex granata Avelar

L'insulto su un videogioco, poi le scuse. Ma per il club paulista non bastano

"Figlio di una ragazza ne...": questo l'insulto che rischia di costare il contratto a Danilo Avelar. Il laterale ex Toro, attualmente al Corinthians, è finito nella bufera dopo una frase pubblicata mentre si intratteneva su un videogioco online. "Ho sbagliato e mi sono vergognato tantissimo, chiedo scusa a tutti" aveva scritto Avelar sui propri profili social, ma le scuse sembrerebbero non bastare. Il club paulista ha infatti comunicato ufficialmente l'intenzione di rescindere il contratto del giocatore: "Sport Club Corinthians Paulista informa che è in contatto con l'atleta Danilo Avelar e i suoi rappresentanti per discutere e formalizzare le misure appropriate per porre fine al rapporto. Il Corinthians ribadisce di ripudiare ogni e qualsiasi manifestazione di connotazione razzista, coerente con la sua storia di difesa dell'uguaglianza e della democrazia".