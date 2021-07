Invincibili Podcast: 20 settembre 1942, la “Prima” del Grande Torino

Online l'episodio 17 del podcast di Diego Fornero dedicato al Grande Torino: protagonista la prima partita della stagione 1942/1943

In questo episodio, si racconta l'avvio della stagione 1942/1943, quella che è considerata la prima stagione del "vero" Grande Torino, analizzando la "Prima" formazione granata, quella schierata il 20 settembre 1942 in Coppa Italia contro l'Anconitana, che vede per la prima volta in campo i nuovi acquisti Ezio Loik,Valentino Mazzola e Giuseppe Grezar.