Invincibili Podcast: Eusebio Castigliano, Zampa di Velluto

Online l'episodio 23 del podcast di Diego Fornero dedicato al Grande Torino: protagonista Eusebio Castigliano, leggendario mediano granata.

Nato a Vercelli nel 1921, Castigliano era arrivato al Torino dallo Spezia nel 1945 per disputare il primo campionato del dopoguerra: un innesto, ai tempi, ritenuto in tono minore, che si era però rivelato essenziale per avviare il ricambio generazionale nella formazione granata e per completare il leggendario centrocampo con Giuseppe Grezar, Ezio Loik e Valentino Mazzola.