L’ex granata Lovaglio ricomincia dalla Serie D laziale: passa al Nuova Florida

Per l'esterno offensivo classe 2002 una nuova avventura dopo l'esperienza in prestito alla Fermana in Serie C

Redazione Toro News

Samuele Lovaglio è un nuovo giocatore del Nuova Florida. L'esterno offensivo classe 2002, cresciuto nelle giovanili del Torino, inizia una nuova avventura nella Serie D laziale. La sua squadra è momentaneamente terza nel girone G di Serie D, ma ha tre partite da recuperare. Per Lovaglio anche un'esperienza in prestito alla Fermana in Serie C, dove ha collezionato sette presenze.