Pro Vercelli, in panchina arriva Scienza: contratto biennale

L'ex Toro guiderà le bianche casacche in Serie C

Una vecchia conoscenza granata, Beppe Scienza, ripartirà la prossima stagione dalla Pro Vercelli. Contratto biennale per il tecnico, che sarà impegnato in Serie C con le bianche casacche. Di seguito il comunicato ufficiale:

Scienza (54 anni) nato a Domodossola è un veterano della categoria, ha allenato in precedenza in serie C Viareggio, Cremonese, Alessandria, Feralpi Salò e Monopoli, oltre agli incarichi di Brescia (in serie B ) e Chiasso (in serie B Svizzera)