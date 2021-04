Super Lega, l’ass. ToroMio: “Competizione figlia del buisness”

La nota ufficiale dell'associazione, che si schiera apertamente contro la nuova competizione

Tra i tanti pareri riguardanti la neonata Super Lega, è arrivata la presa di posizione anche da parte dell'Associazione ToroMio. "L'Associazione ToroMio, in virtù dei valori che sostiene, quali la natura popolare ed agonistica del calcio, condanna la creazione della Superlega", si legge così nella nota pubblicata dall'associazione. Il comunicato rincara poi la dose, insistendo sui valori dello sport e del calcio in particolare, contapposti agli interessi economici: "Questa nuova competizione, che aggregherebbe solo le società calcistiche economicamente più forti, è la figlia prediletta del calcio business che considera i tifosi come semplici clienti di un prodotto. L'Associazione si è sempre schierata a difesa dei valori più sani dello sport che, grazie al suo straordinario ruolo socio-aggregativo, ha saputo attrarre a sé, nel corso di un secolo, milioni di appassionati. È giusto che il calcio e lo sport in generale rimangano nelle mani di coloro che lo amano. Non vogliamo essere fruitori di uno spettacolo, ma artefici di esso. Solo nelle nostre origini possiamo trovare il calcio che sogniamo, non gestito da pochi ricchi e privilegiati, ma che mantiene vive le sue tradizioni ed il suo profondo legame con l’identita’ popolare e l’appartenenza territoriale".