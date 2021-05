Il Giro d’Italia a Torino: sit-in contro Cairo di una trentina di tifosi

Circa una trentina di tifosi granata si sono riuniti oggi in piazza Vittorio per contestare il patron granata

“Nessuno ti vuole più, Cairo vattene”. Questo lo striscione comparso oggi in piazza Vittorio Veneto a Torino, in prossimità del traguardo della prima tappa del Giro d’Italia che prende il via quest’oggi nel capoluogo piemontese. Circa una trentina i tifosi presenti dalle 12.30 odierne nel centro città, per l’appuntamento organizzato dal gruppo “Resistenti granata 1906” che negli scorsi giorni aveva chiamato a raccolta su Facebook i tifosi granata per unirsi alla protesta. Qualche cartellone e poco più tra i presenti, che hanno approfittato della presenza a Torino del presidente Urbano Cairo per far sentire la propria voce.