Toro, 54 anni senza Gigi Meroni: la Farfalla Granata volata nella leggenda

15 ottobre 1967 - 15 ottobre 2021: cinquantaquattro anni fa il tragico incidente in cui perse la vita l'indimenticabile numero 7 granata

Il 15 ottobre 1967 è una di quelle date che è entrata tristemente a far parte della storia del Toro. Esattamente cinquantaquattro anni fa il mondo del calcio piangeva Gigi Meroni, uno dei numeri sette più iconici della storia granata e non solo. Un talento cristallino in campo, un ragazzo dalla grandissima personalità e creatività anche fuori dal terreno di gioco.