Video LIVE – Il ricordo del Grande Torino al Filadelfia

La celebrazione della santa messa, affidata a don Riccardo Robella, verrà trasmessa in streaming dal Torino

In diretta dallo stadio Filadelfia, trasmessa dai canali ufficiali del Torino, la cerimonia religiosa officiata dal padre spirituale granata don Riccardo Robella in commemorazione del Grande Torino, scomparso il 4 maggio di 72 anni fa. La squadra parteciperà al gran completo assistendo dalla tribuna del Filadelfia. Un Filadelfia che purtroppo anche quest'oggi è a porte chiuse, con solo poche persone che hanno il permesso di entrare tra cui i parenti dei caduti. Ma la società granata ha voluto trovare un modo per condividere il momento insieme ai suoi tifosi. Ecco la diretta streaming tratta dai canali ufficiali del club.