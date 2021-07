Rivoluzioni in società: martedì 6 luglio alle 19 Giacomo Ferri a TN Radio

Il Toro a voce / Una chiacchierata in diretta per capirne di più, in diretta su Twitch o YouTube

Gli addii di Bava e Comi, gli arrivi di Bellino, Ludergnani e Pellegri, le nuove mansioni di Moretti: sono giorni di grandi traslochi nei quadri societari del Torino. Per capirne di più, nella giornata di martedì 6 luglio, alle ore 19, TN Radio - il podcast di Toro News - ne parlerà in diretta con Giacomo Ferri, già giocatore, allenatore e team manager del Torino. Potremo così avere un'idea più chiara del rimodellamento societario operato da Urbano Cairo e Davide Vagnati.

