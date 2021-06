Corriere di Torino: “Il Toro Primavera può salvarsi anche perdendo”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Torino Primavera impegnato questo pomeriggio contro la Sampdoria protagonista sulle colonne del Corriere di Torino. La Sampdoria deve vincere per la semifinale scudetto, il Torino può anche perdere ma deve osservare il risultato del Bologna. Si legge: "Serve una vittoria ai blucerchiati così come alla Roma, che sempre alle 15 (le partite dell’ultima giornata sono tutte in contemporanea) visita il Bologna diretta concorrente del Torino. Ai granata serve un risultato uguale o migliore di quello degli emiliani, altrimenti sarà spareggio per non retrocedere (con andata e ritorno) contro la Lazio".