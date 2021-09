Corriere di Torino: “Tre colpi internazionali per cambiare passo”

Le notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Il Corriere di Torino evidenzia come i giocatori della rosa 2021/2022 siano 29. Un bel numero. Si legge: "Tre colpi di stampo internazionale per cambiare passo. Il Torino del presidente Urbano Cairo chiude il calciomercato estivo 2021 ufficializzando gli arrivi del centrocampista belga Praet (in prestito con diritto di riscatto dal Leicester), del difensore ceco Zima (a titolo definitivo dallo Slavia Praga) e dell’attaccante croato Brekalo (in prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg). Il più anziano dei tre ha 27 anni, sono tre giocatori giovani o nel pieno della maturità, tre nazionali di cui il Torino si assicura il controllo del cartellino. I tre si aggiungono agli acquisti precedenti di Berisha, Warming, Pjaca e Pobega".