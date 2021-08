Corriere Torino: “Belotti riabbraccia il suo Toro. Tampone e via, oggi da Juric”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Sulle colonne dell'edizione odierna del Corriere di Torino spazio oggi ad un riassunto su ciò che è successo nella giornata di ieri e ciò che potrebbe accadere nei prossimi giorni per quel che riguarda la questione Belotti. Queste le parole. "Il Gallo è sbarcato intorno alle 17 all’aeroporto di Caselle con un volo da Palermo: in Sicilia, la terra della moglie Giorgia, ha trascorso le vacanze insieme a lei e alla figlia Vittoria. Poi si è diretto al Centro di Medicina dello Sport, dove lo attendeva il team manager Marco Pellegri. Sorridente, si è concesso all’immancabile selfie con il tassista che lo ha portato allo stadio. «Ho lasciato mia figlia con dispiacere…», ha detto. Si è sottoposto a un tampone e a test medici per circa un’ora. Poi altri selfie all’uscita con i pochi che lo attendevano prima di salire sull’auto che lo ha riportato a casa. Oggi comincerà ad allenarsi, a parte ovviamente per guadagnare in fretta un minimo di condizione. Incontrerà Juric ma è difficile che sia il giorno della chiarezza chiesta dal tecnico croato. Servirà qualche giorno".