Corriere Torino: “Errore Var, ma Guida aveva tutte le carte per fischiare”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Dopo lo spiacevole episodio in area di rigore tra Ranocchia e Belotti, nel Sunday Night Square - programma di Dazn dove vengono analizzate tutte le decisioni arbitrali prese durante le partite delle giornate di Serie A in questione - anche l'ex arbitro Marelli ha espresso il suo punto di vista, essendo stato appunto anch'egli direttore di gara: <<L’unica spiegazione è che il Var, appunto Massa, abbia scelto non l’immagine più giusta, ma quella più in grado

di supportare l’arbitro in campo. [...] Il mancato penalty è anzitutto un errore grossolano dell’arbitro di campo - e chiarisce che sia un errore anche il non richiamo della Var>>. Per Guida e Massa, adesso, sono 3 le giornate di sospensione dopo quanto successo: <<Sono contro le sospensioni - dichiara Marelli - ma è stato giusto fermarli per permettere loro di riflettere e anche per tutelarli, perché si rendono conto di quanta eco ha avuto ciò che è successo>>. L'intervento dell'ex arbitro si conclude poi con un occhio di riguardo per i precedenti episodi non fischiati, tra cui la rete di Belotti annullata contro il Venezia: per Marelli, <<Quello di Pobega era fuorigioco attivo: ha partecipato all’azione>>.