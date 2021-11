Corriere Torino: “Gioventù di qualità, Toro terzo per età media in Serie A”

Le pagine dei quotidiani nazionali in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi riporta un dato che potrà certamente far piacere ai tifosi del Torino. La formazione granata di Ivan Juric è infatti una delle più giovani della Serie A sinonimo del fatto che la rosa sia composta da ragazzi di qualità ma che possono ancora crescere parecchio. L'età media dei titolari schierati dal Toro in queste prime 12 giornate di campionato è la terza più bassa tra tutte le 20 squadre di Serie A: 25 anni e 132 giorni. Solo lo Spezia (24 anni e 127 giorni) e l'Empoli (24 anni e 298 giorni) hanno avuto un'età media più bassa dei granata nei giocatori schierati titolari fino a qui. Questo dato è dovuto al fatto che molti dei giocatori più utilizzati da Juric siano sotto i 25 anni come Milinkovic-Savic, Aina, Singo, Bremer, Pobega, Mandragora, Lukic e Brekalo. Si tratta di gioatori tutti molto importanti in questo Torino ma con ancora margini di crescita data la giovane età.