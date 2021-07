Corriere Torino: “Niente ritiro per Singo, volerà a Tokyo”

Le pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi dedicate al Toro

Si parla di Wilfried Singo sull'edizione odierna del Corriere Torino. Il laterale ivoriano nella stagione alle porte dovrà trasformarsi da piacevole sorpresa a certezza. In estate salterà però il ritiro: volerà a Tokyo, per partecipare all'Olimpiade. Il giocatore ha quindi deciso di tagliarsi una settimana di vacanze, per iniziare a lavorare a Torino con Ivan Juric, ma quando i compagni partiranno per il ritiro di Santa Cristina, Singo volerà in Giappone.