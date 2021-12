Corriere Torino: “Pobega e Lukic, stakanovisti decisivi”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Per fortuna ci sono loro" scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna, in riferimento a Sasa Lukic e Tommaso Pobega, che hanno preso in mano il centrocampo dopo il ko di Rolando Mandragora. Fin qui non hanno avuto problemi di tipo fisico e hanno sempre dato il loro apporto alla causa. "Sono gli stakanovisti del Torino - prosegue il quotidiano - grazie alla struttura muscolare robusta, ma ovviamente anche per la qualità delle loro prestazioni". Entrambi saranno nuovamente tra i titolari contro il Cagliari, salvo defezioni dell'ultimo minuto, per confermare quanto di buono fatto fin qui, con Pobega che contro l'Empoli era anche andato in gol.