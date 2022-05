Corriere Torino: “Ricci e Pellegri respirano aria di Nazionale”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Ricci e Pellegri sono stati convocati per lo stage della Nazionale italiana di Coverciano, mirato a valutare diversi giocatori nati tra il 1996 ed il 2006 in vista dei prossimi impegni in Nations League ma non solo. Il Corriere di Torino, a tal proposito, fa un focus sui due granata, allargando il discorso anche alla situazione riscatti col Torino. Si legge: "Samuele e Pietro, convocati dal CT Mancini per un paio di sedute di allenamenti al Centro Tecnico Federale, coltivano anche qualche speranza di essere convocati per gli impegni di Nations League e per la «Finalissima» tra Italia e Argentina. Parallelamente, il Torino dovrà definire il loro futuro. Quello di Ricci, senza dubbio, sarà al Toro: sono scattate le (molto facili) condizioni dell’obbligo di riscatto pattuite al suo arrivo a gennaio ed entro il 30 giugno il Torino pagherà 7.5 milioni all’Empoli. Su Pellegri invece, il club granata ha un semplice diritto di riscatto, da esercitare o meno nei confronti del Monaco. Sei milioni il costo del cartellino di Pietro, particolarmente stimato da Juric. A prescindere da quello che accadrà relativamente a Belotti, è possibile che il club granata decida di riscattare Pellegri, ritenuto un attaccante con molto potenziale".