Corriere Torino: “Seck si candida per l’esordio in Serie A contro il Cagliari”

L'edizione torinese del Corriere della Sera questa mattina scrive del possibile esordio in Serie A di Demba Seck. L'attaccante classe 2001, arrivato nel mercato di gennaio dalla Spal, è ancora alla ricerca dei primi minuti di gioco con la maglia del Torino. Secondo il quotidiano è possibile che il mancino senegalese riesca ad esordire già domenica contro il Cagliari. Come fa notare il Corriere, contro i sardi sarà assente Mandragora nuovamente per squalifica e quindi Pobega potrebbe abbassarsi sulla linea mediana rispetto alla formazione vista contro la Juventus. Seck avrebbe così l'opportunità di scendere in campo sulla trequarti al fianco di Brekalo a meno che non gli venga preferita l'esperienza di Linetty che, al momento, è il suo principale rivale per una maglia da titolare.