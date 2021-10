Corriere Torino: “Singo si ricarica, niente Costa d’Avorio”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

"Aveva già le valigie in mano, ma alla fine è rimasto a Torino". Sul Corriere Torino il focus è su Wilfried Singo, convocato dalla Costa d'Avorio per le qualificazioni ai Mondiali ma poi rimasto in città per un problema burocratico. L'esterno ivoriano riposerà; "ne ha bisogno, considerando che complici proprio le Olimpiadi è il granata che ha riposato meno" e che per Ivan Juric è sempre stato un titolare fisso. Singo ha dimostrato grandi miglioramenti in questo inizio stagione: "arrivare in zona cross non è un problema perché personalità, corsa e spunto non gli mancano. A queste doti serve aggiungere lucidità e pulizia nel gesto tecnico del cross". Aspetti su cui continuerà a lavorare a Torino, con lo staff granata.