Corriere Torino: “Toro, contro lo Spezia senza Brekalo e Pobega”

Dopo il 3-o rifilato alla Sampdoria, il Torino è chiamato a scendere in campo contro lo Spezia di Thiago Motta, ma facendo fronte ad altre due assenze che pesano sulla squadra: Pobega - per squalifica per somma di ammonizioni - e Brekalo - per un infortunio che lo terrà lontano dal prato verde per almeno un mese. "Due assenze - scrive il Corriere Torino - pesantissime che si aggiungono a una lista di indisponibili sempre affollata" - contando anche l'indisponibilità del croato Pjaca, di Ansaldi e di Mandragora. Ecco perchè, sulla trequarti, sabato pomeriggio Juric è obbligato a chiamare all'attenzione Linetty e Praet, con il rientrato Verdi come alternativa. A sostituire Pobega a centrocampo, invece, la scelta ricade su Lukic, Rincon - sceso in campo anche con i blucerchiati - o Kone, che ha trovato spazio nella gara con il Napoli. In ogni caso, il tecnico granata ha a disposizione ancora una settimana per sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione.