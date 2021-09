Corriere Torino: “Toro, ripartire dal 4-0. E da Sanabria”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Il gol con la nazionale, la nascita della figlia Mia, e il primo gol della stagione in Torino-Salernitana: per Antonio Sanabria è la "settimana perfetta". Per le prossime partite, data l'assenza di Andrea Belotti, il paraguaiano è la prima scelta di Ivan Juric, e ieri l'attaccante numero 19 ha dimostrato di potersela giocare. Al gol del paraguaiano, si aggiungono poi gli altri tre del secondo tempo, per finire la partita sul 4-0: aver vinto così "davanti ai propri tifosi che hanno comunque sostenuto la squadra per tutta la partita", come scrive la Gazzetta, è già un buon risultato, ma venerdì a Sassuolo è tempo di altre conferme. "Ivan Juric - scrive il Corriere - dopo la vittoria del suo Torino sulla Salernitana è soddisfatto, ma con moderazione": si può ancora migliorare, ovviamente, e Juric lo sottolinea, ma la vittoria di ieri è sicuramente stata quel barlume di luce di cui tifosi e società avevano bisogno.