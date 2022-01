Corriere Torino: “Toro splendido”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

"Il Toro passa dall’isolamento per Covid al 4-0 sulla Fiorentina, una delle migliori squadre del campionato, con naturalezza, grinta e sicurezza" scrive il quotidiano. Nonostante i pochi giorni di allenamento a causa delle diverse positività al Covid emerse al rientro della sosta, i granata di Juric hanno annientato la Fiorentina per 4-0 grazie alla doppietta di Brekalo e ai gol di Sanbria e Singo. I granata hanno chiuso il discorso già nella prima frazione di gioco: tre gol in 31 minuti il Toro non li segnava dal febbraio 2017 (allora davanti aveva il Pescara).