Corriere Torino: “Un colpo per reparto, Vagnati al lavoro per completare la rosa”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Se il lavoro sul campo dei giocatori del Torino prosegue a gonfie vele sotto l'attenta guida di Ivan Juric nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena, la società granata sta lavorando per rinforzare la rosa in sede mercato. Questo è quanto riportato stamattina dall'edizione torinese del Corriere della Sera che scrive che il direttore Davide Vagnati sta lavorando ad un colpo per reparto. In uscita c'è il centrocampista francese Soualiho Meité che nelle prossime ore dovrebbe passare al Benfica per una cifra di circa 6,5 milioni di euro. Questi soldi dovrebbero aiutare il DS granata con il mercato in entrata, il nome nuovo che fa il Corriere è quello di Ivan Ilic centrocampista serbo di proprietà del Manchester City già allenato da Juric al Verona. Per la trequarti rimane ancora distanza con il Crotone per Junior Messias e la nuova idea risponde al nome di Marko Pjaca.