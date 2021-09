Gazzetta dello Sport: “Il Toro alza il muro”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Bremer punta alla Salernitana. Ieri pomeriggio, al Fila, il difensore brasiliano ha cominciato a intensificare la preparazione. Se tra oggi e domani ci dovesse essere il ritorno al lavoro di gruppo, ecco che la Salernitana entrerebbe automaticamente nel mirino. Il rientro in gruppo oggi del regista arretrato, dopo una settimana abbondante di lavoro personalizzato, significherebbe che il brasiliano si è ormai avviato sulla strada del ritorno in campo. Gleison ha rimediato tre forti contusioni nello stesso punto della caviglia. Non faceva a tempo ad assorbirsi un ematoma che gli arrivava un’altra gran botta, l’ultima rimediata addirittura nella rifinitura pre Fiorentina. Ma è dalla fase dei test di prova giocati a luglio che Bremer è alle prese con questa caviglia destra. Per sua fortuna non c’è mai stato un interessamento dei legamenti: ora punta a tornare con la Salernitana.