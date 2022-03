Gazzetta dello Sport: “Ivan Juric, con il Toro vuole chiudere in grande stile”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Il tecnico del Torino Ivan Juric è determinato a voltare pagina: dopo il brutto periodo che stanno attraversando i granata da ormai un paio di mesi, il tecnico croato è deciso a cambiare le sorti della squadra, e tenterà di farlo già nella ripresa del campionato, sabato 2 aprile con la Salernitana. E il suo lavoro in allenamento si sposta anche principalmente verso la fase offensiva e gli attaccanti: "Il tecnico vuole una chiusura in grande stile e chiede più precisione davanti: serve la svolta", scrive la Gazzetta dello Sport. Svolta che i tifosi si aspetteranno di vedere già nella prima trasferta di aprile e che possa dare un segno di ripresa per le prossime gare.