Gazzetta dello Sport: “La carica di Belotti”

In primis la rosea accenna però alla lenta ripresa di Belotti nel post covid: "Il capitano ha dovuto saltare solo due partite a causa del covid, Crotone e Inter, però una volta guarito dal contagio ha stentato a ritrovare la forma, così come è capitato, del resto, a tanti altri atleti: questo virus lascia sempre delle scorie nell'organismo."

I numeri e le reti del Gallo nel prosieguo dell'articolo, con una nota scaramantica: "Il lunedì porta bene". Si legge infatti che "...il capitano in questi giorni si sta allenando con una cura e un impegno speciali proprio per poter interpretare in linea con il passato il ruolo di uomo guida. Insomma, si sta caricando per poter tornare trascinatore. E il lunedì gli porta bene: 7 i gol su 11 partite, davanti ci sono soltanto Higuain, Ibra e Ronaldo."