Gazzetta dello Sport: “Pjaca fonte d’ispirazione per il gioco del Toro”

A due giorni dalla fine del ritiro a Santa Cristina, il Toro ha perso la prima partita sotto la guida di Juric: 0-1 in amichevole contro il Rennes, che è servita a fare luce sulla squadra e sui giocatori, in modo da dare un'idea di gioco anche allo stesso tecnico che ora dovrà fare le sue scelte per la nuova stagione della Serie A. Il club granata ha dimostrato l'entusiasmo di voler giocare e vincere quando, dopo il gol subito dei francesi a discapito del centrocampista Lukic, hanno cercato in ogni modo di pareggiare, sfiorando l'1-1 con una traversa del neo arrivato Pjaca che - come scrive la Gazzetta - "ha ispirato il gioco". I due punti fissi della squadra di Juric, oltre a Mandragora che si è già dimostrato leader durante i giorni di ritiro, sembrano Bremer (uscito per un colpo alla caviglia destra) e il nuovo arrivato Pjaca, in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, che ha inciso positivamente all'interno del gruppo. A complicare il tutto, non manca l'espulsione del tecnico croato, per proteste nei confronti dell'arbitro di gara, che però a fine partita parla così: "Ho visto un Toro che mi è sembrato già la squadra giusta: a tratti abbiamo anche fatto la partita proprio come la voglio fare io, precisa. Certamente, ci sono tante cose da perfezionare e da migliorare, come ad esempio bisogna trovare più brillantezza sotto porta, ma globalmente la mia sensazione è stata molto positiva". Gli allenamenti riprenderanno tra due giorni al Filadelfia, con anche Belotti, dopo aver svolto tutte le visite mediche necessarie a rientrare in gruppo, in modo che possa essere presente già per l'ultima amichevole fuori porta dei granata, in Olanda l'8 agosto contro l'Az Alkmaar.