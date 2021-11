Gazzetta dello Sport: “Toro, con Juric è tornato il vero Linetty”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Le ha giocate tutte, finora: undici su undici. E in nove partite - scrive la Gazzetta dello Sport - è andato in campo da titolare: Karol Linetty, con la cura Juric, si è rigenerato. Il trequartista granata sotto la guida del tecnico croato sembra essere diventato un punto fisso nella formazione e nella gara contro la Sampdoria è risultato decisivo sin dal primo minuto. Chiamato all'ultimo per sostituire Brekalo a causa di un infortunio, è stato anche la mente che ha portato il Toro al gol dell'1-0 di Praet. La situazione a La Spezia sembrerebbe quindi ripetersi: Brekalo indisponibile e la scelta di Juric ricadrebbe sicuramente sul polacco, se non fosse che i granata devono far fronte anche all'assenza di Pobega a centrocampo, il che potrebbe portare Linetty a giocare non come trequartista ma come regista di fianco a Lukic. "Il polacco ha interpretato più volte questo ruolo di coordinamento e quindi Juric sa di poter andare sul sicuro". Quello che è certo, è che il tecnico croato ha avuto un'influenza positiva su tutti i fronti: "anche altri granata risultati deludenti nella passata stagione stanno consumando la loro rivincita".