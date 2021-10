Gazzetta dello Sport: “Toro, è un faccia a faccia con la Juve”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Il Torino non guarda più la Juve dal basso in alto", scrive la Gazzetta dello Sport. Entrambe le squadre piemontesi, si trovano a pari punti (8) nella classifica di Serie A: il Toro di Juric ha cominciato a mille il campionato, a contrario dei bianconeri di Allegri che si sono ripresi nell'ultima settimana, e data anche la loro vittoria contro il Chelsea in Champions League, per il tecnico granata sarà una partita ancora più difficile, ma la vicinanza dei tifosi sarà di particolare aiuto per la squadra. Entrambe le squadre dovranno fare a meno di giocatori che si sono rivelati essere fondamentali, tra cui Pjaca tra le fila granata, e Dybala e Morata tra i bianconeri, e dovranno adattarsi con i giocatori a disposizione. "Ma Juric - scrive la Gazzetta - punta a un calcio magari meno spontaneo e più costruito, ad alto ritmo. Il club ha ingaggiato il tecnico croato e ha preso rinforzi mirati per riportarsi all’altezza delle cosiddette sette sorelle. Il test di oggi aiuta a capire se il traguardo è alla portata".