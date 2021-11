La Gazzetta dello Sport: “Toro, l’obiettivo è recuperare tutti gli infortunati”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Recuperare tutti. Al più presto - scrive La Gazzetta dello Sport -, naturalmente senza correre rischi inutili": nelle prossime due settimane, durante la sosta nazionali, l'obiettivo principale di Juric sarà svuotare il più possibile l'infermeria. Da quando il tecnico croato è alla guida del Toro, 13 sono stati gli infortunati, a partire da chi ha recuperato fino ad arrivare a chi ci ha messo più di un mese: giocatori come Edera - infortunato dalla stagione precedente - Zaza e Belotti, che sono rientrati dopo più di un mese, Brekalo, che attualmente è indisponibile per un dolore muscolare (è stato però chiamato in nazionale) e Praet, tornato da poco e ancora non è al meglio. Nonostante la quantità di infortunati, il Toro è però riuscito a giocare buone prestazioni grazie alla grande disponibilità di giocatori in rosa, nella quale si potrebbe rivedere - nella partita contro l'Udinese - Rolando Mandragora, che è tornato ad allenarsi al Filadelfia. Ora, l'obiettivo di Juric - nonostante le 14 partenze per le nazionali - è quello di migliorare la squadra a livello di gioco, a livello del gioco degli esterni e sulle finalità in attacco - a La Spezia il Torino ha effettuato un solo tiro in porta. "Ora serve la scossa: a tutti Juric chiede molto di più".