La Gazzetta dello Sport: “Ansaldi e Singo le frecce del Toro”

La Gazzetta dello Sport quest'oggi si focalizza sulle corsie laterali del Torino che, nel match di domenica contro la Salernitana, potrebbero essere coperte dalla coppia titolare dei granata. Contro i campani infatti, Wilfred Singo e Cristian Ansaldi potrebbero giocare entrambi da titolari per la prima volta in stagione dopo che l'argentino ha recuperato dai problemi fisici. Secondo la rosea, l'allenatore del Torino Ivan Juric assegnerà ai due esterni dei compiti differenti. Ansaldi dovrà fornire più assist e giocate migliorando la gestione dei momenti delicati della partita dei granata. Singo invece dovrà sprigionare tutta la sua forza fisica che può essere devastante in uno dei suoi scatti brucianti che lo rendono un tipico esterno da sfondamento.