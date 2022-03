La Gazzetta dello Sport: “Belotti e Brekalo, potenza e magie”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spazio alla "super coppia", come la definisce il quotidiano, formata da Andrea Belotti e Josip Brekalo. Ivan Juric si affiderà ai due assi per ritrovare continuità di risultati e rialzarsi dopo il ko con il Cagliari. D'altronde lui "li ha desiderati, inseguiti, aspettati. Ora se li può godere insieme nel pieno della forma, come mai accaduto in stagione". Il Gallo è a digiuno di gol al Dall'Ara dal 2016, il croato invece è l'uomo in più capace di segnare ma di determinare anche con i suoi assist.