La Gazzetta dello Sport: “Bremer sogna una serata di gloria contro Vlahovic”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Con il derby alle porte, l'attenzione non può che focalizzarsi anche sui vari duelli individuali; il più suggestivo è sicuramente quello tra l'attaccante bianconero Vlahovic ed il muro granata Bremer, che sa già come disinnescare il serbo come riportato su La Gazzetta dello Sport: "Ora gli tocca Bremer, un altro cliente tosto, un marcatore in grado di “disinnescare” anche i centravanti più quotati. Sarà un’altra “lotta” fisica per Dusan. Allegri ha avuto per lui un solo consiglio: «Non deve innervosirsi se non gli riesce subito la giocata, prima o poi la palla buona arriva e lui deve essere lucido in quella situazione». Il fresco duello con Bremer del 10 gennaio, stravinto dal granata, non può fare testo perché quel giorno Gleison guidava la difesa di un Toro nettamente più in palla della Fiorentina di un Vlahovic assistito poco e male".