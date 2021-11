La Gazzetta dello Sport: “Bunker granata, comanda Bremer”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Il Toro di Mazzarri e il Toro di Juric hanno in comune la classe di ferro" scrive nell'edizione odierna La Gazzetta dello Sport. Con 12 gol subiti in 12 gare i granata sono la terza miglior difesa del campionato. "Bremer è il ministro della difesa, Buongiorno il giovane allievo prediletto, Djidji e Rodriguez gli operai specializzati" tutti rinati sotto le direttive del tecnico croato. E del salto di qualità della difesa ne ha giovato tutta la squadra. Milinkovic-Savic è rimasto infatti inviolato in tre partite su 12.