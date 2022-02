La Gazzetta dello Sport: “Giua strozza il canto del Gallo. Juric furibondo”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Hanno strozzato il canto del Gallo - queste le parole che si leggono in apertura sul quotidiano - . Andrea Belotti ha creato subito un’azione pericolosa e poi, allo scadere dei tempi regolamentari, ha incornato il gol del pareggio sul cross di Ansaldi. Ma l’arbitro Giua, dopo lunga visione del Var, glielo ha annullato per un piede in fuori gioco di Pobega". Questa decisione e non solo, anche la gestione dell'intera gara, ha lasciato a bocca aperta il tecnico granata Ivan Juric. Il Torino ha ottenuto così la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella di Udine, e adesso venerdì c'è il derby contro la Juventus. "Di contro, il Venezia gongola per questa vittoria insperata che le ridà ossigeno prezioso per la corsa salvezza. Non vinceva da dieci partite, dove ha raccolto la miseria di tre punti". Quello visto ieri sera ai piedi della Mole, forse è stato il peggior Torino della stagione, che in casa non vedeva una sconfitta dall’ottobre scorso, proprio contro i bianconeri. "Eppure all’inizio la squadra ha dato tutt’altra impressione. Ha preso subito in mano la partita con un Venezia ancora più timido del solito a causa del brutto periodo".